Ивченко Прокопий Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1791
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ивченко Андрей Игнатьевич
Мать: Ивченко Анна Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1801
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука