Ивченко Прокопий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Прокопий Андреевич

Ивченко Прокопий Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1791

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ивченко Андрей Игнатьевич

Мать: Ивченко Анна Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1801
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close