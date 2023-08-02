Корсунова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1916
Сын: Корсун Николай Дмитриевич /Дементьевич/
Отец ребёнка: Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович
Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинск Краснодарский кр, Ф - 331-1-мк-1916г. лист-36,зап.-24
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно