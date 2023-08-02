Корсунова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1916

Сын: Корсун Николай Дмитриевич /Дементьевич/

Отец ребёнка: Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинск Краснодарский кр, Ф - 331-1-мк-1916г. лист-36,зап.-24
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович

Смерть
Неизвестно
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