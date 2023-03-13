Серкова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Гервасій
Рождение ребёнка
1891
Сын: Серковъ Николай
Отец ребёнка: Серковъ Гервасій
Рождение ребёнка
02.04.1894
Дочь: (Серкова) Марія
Отец ребёнка: Серковъ Гервасій
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: (Серкова) Анастасія
Отец ребёнка: Серковъ Гервасій
Рождение ребёнка
07.02.1899
Сын: Серковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Серковъ Гервасій
Рождение ребёнка
24.01.1901
Дочь: (Серкова) Анна
Отец ребёнка: Серковъ Гервасій