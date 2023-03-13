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Серкова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Гервасій

Рождение ребёнка
1891

Сын: Серковъ Николай

Отец ребёнка: Серковъ Гервасій

Рождение ребёнка
02.04.1894

Дочь: (Серкова) Марія

Отец ребёнка: Серковъ Гервасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: (Серкова) Анастасія

Отец ребёнка: Серковъ Гервасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1899

Сын: Серковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Серковъ Гервасій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1901

Дочь: (Серкова) Анна

Отец ребёнка: Серковъ Гервасій

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