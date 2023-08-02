Дорошенко Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Параскева Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Митрофан Самуилович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дорошенко Афанасий Митрофанович

Отец ребёнка: Дорошенко Митрофан Самуилович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Дорошенко) Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Дорошенко Митрофан Самуилович

Смерть
Неизвестно

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