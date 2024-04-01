Деревнина Евгения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1860
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Деревнин Егор Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Адрианов
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Феодосия Константинова
Кр. Константин Родионов Донов
Рождение ребёнка
Около ?.01.1873
Дочь: (незак.?) Анна
Рождение ребёнка
08.06.1874
Сын: (незак.) Тимофей
Рождение ребёнка
Около ?.12.1875
Дочь: Анна (Незак.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно