Деревнина Евгения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина Евгения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1860

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Деревнин Егор Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Адрианов

Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Феодосия Константинова

Отец ребёнка: не указан

Кр. Константин Родионов Донов
Рождение ребёнка
Около ?.01.1873

Дочь: (незак.?) Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1874

Сын: (незак.) Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около ?.12.1875

Дочь: Анна (Незак.)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревнин Егор Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Адрианов

Смерть
Неизвестно
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