Коршикова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шаганова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шаганов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1932
Сын: Шаганов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно