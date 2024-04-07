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Коршикова Прасковья Ивановна

Место рождения

Задрутье, Луковская волость, Рогачевский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Задрутье, Луковская волость, Рогачевский уезд
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Задрутье, Луковская волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шаганова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шаганов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1932

Сын: Шаганов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Задрутье, Луковская волость, Рогачевский уезд
Смерть
Неизвестно

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