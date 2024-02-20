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Черкас Юрий Дмитриевич

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын

Дата рождения

1764

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Черкас Дмитрий Михайлович

Мать: Черкас Кираца

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-104
Рождение ребёнка
1795

Сын: Черкас Панаиот Юрьевич

Мать ребёнка: Киромана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-104
Рождение ребёнка
1809

Сын: Черкас Яков Юрьевич

Мать ребёнка: Киромана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-104
Смерть
1833
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-113
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