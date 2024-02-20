Черкас Юрий Дмитриевич
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Дата рождения1764
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1764
Отец: Черкас Дмитрий Михайлович
Мать: Черкас Кираца
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-104
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Киромана
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-104
Рождение ребёнка
1809
Сын: Черкас Яков Юрьевич
Мать ребёнка: Киромана
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-104
Смерть
1833
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-113