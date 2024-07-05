Хазов Ефимий Иванович по крестн. отцу 26.12.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хазов Ефимий Иванович по крестн. отцу

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.12.1883 ст.

Дата смерти

29.08.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
26.12.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: Муравьева (Хазова) Ксения / Аксинья Федоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
незаконнорожденный дата крещения - 27.12.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Иван Гаврилович и девка Пел... Показать все
Смерть
29.08.1887 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 31.08.1887 возраст - 4 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1... Показать все

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