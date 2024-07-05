Хазов Ефимий Иванович по крестн. отцу
Место рождения
Дата рождения26.12.1883 ст.
Дата смерти29.08.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
26.12.1883 ст.
Отец: не указан
незаконнорожденный дата крещения - 27.12.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Иван Гаврилович и девка Пел... Показать все
Смерть
29.08.1887 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 31.08.1887 возраст - 4 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1... Показать все