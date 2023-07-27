Воинкова (Чистякова) Параскева Меркурьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Чистяков Меркурий Ефимов
Мать: Чистякова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
08.07.1844
Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин
Рождение ребёнка
14.10.1845
Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин
Рождение ребёнка
25.04.1848
Дочь: Глафира Павлова
Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин
Рождение ребёнка
21.04.1850
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин
Рождение ребёнка
19.08.1851
Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин
Смерть
Неизвестно