Воинкова (Чистякова) Параскева Меркурьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Чистякова) Параскева Меркурьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Чистяков Меркурий Ефимов

Мать: Чистякова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
08.07.1844

Сын: Воинков Антоний Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1845

Сын: Воинков Никола Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1848

Дочь: Глафира Павлова

Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1850

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1851

Сын: Воинков Агафоний Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Ильин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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