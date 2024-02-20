Спахи Федор Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Спахи Михаил Юрьевич
Мать: Анна Ботч
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Макмак Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно