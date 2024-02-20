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Спахи Федор Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Спахи Михаил Юрьевич

Мать: Анна Ботч

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Макмак Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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