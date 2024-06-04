Лимов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лимов Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лимов Яков Васильев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1652
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1722