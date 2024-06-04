Лимов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лимов Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лимов Яков Васильев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1652

Сын: Лимов Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1722

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