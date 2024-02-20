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Тохтамыш Савва Пантелеймонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.08.1905

Дата смерти

02.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905

Отец: Тохтамыш Пантелеймон Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Александра Саввина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.11.1908
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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