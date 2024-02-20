Тохтамыш Савва Пантелеймонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения08.08.1905
Дата смерти02.11.1908
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.11.1908
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /