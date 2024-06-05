Супрун Параскева Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1908
Переясловка, Чернігівська область
и у него и у нее второй брак
Рождение ребёнка
16.12.1908
Сын: Супрун Илья Петрович
Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович
Рождение ребёнка
02.01.1911
Сын: Супрун Иван Петрович
Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович
Рождение ребёнка
21.05.1913
Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович
Рождение ребёнка
17.05.1916
Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович
Смерть
Неизвестно