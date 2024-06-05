Супрун Параскева Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупрун Параскева Захаровна

Супрун Параскева Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Супрун Петр Филиппович

Переясловка, Чернігівська область
и у него и у нее второй брак
Рождение ребёнка
16.12.1908

Сын: Супрун Илья Петрович

Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1911

Сын: Супрун Иван Петрович

Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Супрун Михаил Петрович

Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.05.1916

Сын: Супрун Алексей Петрович

Отец ребёнка: Супрун Петр Филиппович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.