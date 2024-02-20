Губарева Хиония Афанасьевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1870
Рождение ребёнка
24.12.1911
Отец ребёнка: Губарев Стефан Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-30,зап-74
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь