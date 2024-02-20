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Губарева Хиония Афанасьевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1870
Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Губарев Петр Стефанович

Отец ребёнка: Губарев Стефан Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-30,зап-74
Бракосочетание
До 1911

Муж: Губарев Стефан Григорьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
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