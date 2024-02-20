Фурсов Иван Гаврилович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1836
Дата смерти09.12.1911
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Фурсов Гавриил (Николаевич?)
Мать: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1870
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Киприановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1911