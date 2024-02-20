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Фурсов Иван Гаврилович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

09.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Фурсов Гавриил (Николаевич?)

Мать: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1870

Сын: Фурсов Павел Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Киприановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Марфа Киприановна

Смерть
09.12.1911
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