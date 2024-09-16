Бочкарёва (Дринясова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бочкарёв Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Бочкарёв Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
10.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Кирилл Яковлевич
Смерть
1979