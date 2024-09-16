Бочкарёва (Дринясова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Дринясова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бочкарёв Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Бочкарёв Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
10.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Кирилл Яковлевич

Смерть
1979

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