Пелагея Савельева 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Савельева

Пелагея Савельева

Место рождения

Пирогово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Трофим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Герасим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.