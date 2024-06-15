Пелагея Савельева
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Трофим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Герасим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно