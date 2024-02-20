Балжи / Бельчий / Константин Кириллович
Место рожденияРоссия Крым с.Большая Каракуба
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1775
Отец: Балжи Кирилл
Мать: ?
Россия Крым с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно