Балжи / Бельчий / Константин Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи / Бельчий / Константин Кириллович

Место рождения

Россия Крым с.Большая Каракуба

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Балжи Кирилл

Мать: ?

Россия Крым с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Балжи / Бельчий / Юрий Константинович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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