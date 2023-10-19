Alimpich (Bibicoff) Nadia Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alimpich (Bibicoff) Nadia Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Bibicoff Hilarion Илларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1952

Муж: Alimpich George

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2014
27360 Thomasville, NC United States
27360 Thomasville, NC United States
Похороны
Неизвестно
48187 Canton, MI United States
48187 Canton, MI United States
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