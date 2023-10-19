Alimpich (Bibicoff) Nadia Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Bibicoff Hilarion Илларионович
Бракосочетание
25.10.1952
Муж: Alimpich George
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2014
27360 Thomasville, NC United States
27360 Thomasville, NC United States
Похороны
Неизвестно
48187 Canton, MI United States
48187 Canton, MI United States