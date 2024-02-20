Чолпан Иван Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧолпан Иван Лазаревич

Чолпан Иван Лазаревич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1874

Отец: Чолпан Лазарь Дмитриевич

Мать: Елизавета Михайловна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-2,Николаевская церковь, м/к-1874г.,лист-46,зап-3
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close