Чолпан Иван Лазаревич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения08.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1874
Отец: Чолпан Лазарь Дмитриевич
Мать: Елизавета Михайловна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-2,Николаевская церковь, м/к-1874г.,лист-46,зап-3
Смерть
Неизвестно