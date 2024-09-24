Марья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1745
Муж: Федосей Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1746 ст.
Сын: Григорий Федосеевич
Отец ребёнка: Федосей Григорьевич
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1746 г. Метрическая книга церкви с.Вашка Переславского у. за 1744 г. Лл. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 16 Кол-во листов: 213 Даты документов: Р... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марья Федосеевна
Отец ребёнка: Федосей Григорьевич
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 25 лет, муж - Федосей Григорьевич, 24 года 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 29 лет, муж - Федосей Григорьевич, 26 лет 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1755 ст.
Дочь: Праскева Федосеевна
Отец ребёнка: Федосей Григорьевич
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Сын: Семеон / Семен Федосеевич
Отец ребёнка: Федосей Григорьевич
Смерть
1776
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 30 причина выбытия - умерла в 1776 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все