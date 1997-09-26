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Крылов Самсон Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1939

Дата смерти

26.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Елизавета Арсентьевна

Рождение ребёнка
15.06.1962

Дочь: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна

Рождение ребёнка
26.03.1966

Дочь: Гаврилова Людмила Самсоновна

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна

Рождение ребёнка
13.10.1967

Сын: Крылов Леонид Самсонович

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна

Рождение ребёнка
22.01.1973

Дочь: Правик Елена Самсоновна

Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна

Смерть
26.09.1997

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