Крылов Самсон Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1939
Дата смерти26.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1962
Дочь: Вагенлейтнер Любовь Самсоновна
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна
Рождение ребёнка
26.03.1966
Дочь: Гаврилова Людмила Самсоновна
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна
Рождение ребёнка
13.10.1967
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна
Рождение ребёнка
22.01.1973
Дочь: Правик Елена Самсоновна
Мать ребёнка: Крылова Елизавета Арсентьевна
Смерть
26.09.1997