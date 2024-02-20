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Черкас Георгий Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.04.1895

Дата смерти

20.04.1895

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1895

Отец: Черкас Константин Власович

Мать: Черкас Елизавета Анастасиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к-1895г.,лист-66,зап.-30
Смерть
20.04.1895
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к-1895г.,лист-101,зап.-20
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