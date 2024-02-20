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Янатьев / Янакиев / Константин Трифонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1776

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Янатьев / Янакиев / Трифон Иванович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Смерть
1803
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
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