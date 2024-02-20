Аянот (Чекарамит) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1972
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1975
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1980
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Смерть
1991
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна