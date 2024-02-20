Аянот (Чекарамит) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Чекарамит) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай Евстафиевич

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай Евстафиевич

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай Евстафиевич

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аянот Николай Евстафиевич

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Смерть
1991
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
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