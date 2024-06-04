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Цыкина Матрена Данилова

Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Дементий Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Цыкина) Агафья Дементьева

Отец ребёнка: Цыкин Дементий Елисеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Цыкин Прокофий Дементьев

Отец ребёнка: Цыкин Дементий Елисеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Цыкина) Ирина (Арина) Дементьева

Отец ребёнка: Цыкин Дементий Елисеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Цыкина) Дарья Дементьева

Отец ребёнка: Цыкин Дементий Елисеев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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