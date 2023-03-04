Порошин Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошин Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Порошин Иван Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Порошин Тихон Антонович

Мать ребёнка: Порошина Катерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Порошин Гаврил Антонович

Мать ребёнка: Порошина Катерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порошина Катерина Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
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