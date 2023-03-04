Порошин Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Порошин Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Порошина Катерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Порошина Катерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757