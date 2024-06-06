Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Ларион Петрович

Отец ребёнка: Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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