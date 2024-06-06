Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Ларион Петрович
Отец ребёнка: Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Петр Матвеевич
Смерть
Неизвестно