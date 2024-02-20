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Кирякулов Фотий Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кирякулов Константин Георгиевич

Мать: Кирякулова Александра Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кирякулов Константин Фотиевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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