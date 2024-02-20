Золото Василий Трандафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения03.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-108,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-112
Крещение
04.03.1899
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-112,м/к-1899г.лист-198,зап.-17. | Восприемники: Новокаракубские поселенцы: Петр Васильевич Золото и его жена Феодора
Смерть
Неизвестно