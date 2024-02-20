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Золото Василий Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1899

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-108,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-112
Крещение
04.03.1899
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-112,м/к-1899г.лист-198,зап.-17. | Восприемники: Новокаракубские поселенцы: Петр Васильевич Золото и его жена Феодора
Смерть
Неизвестно
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