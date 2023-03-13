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Зайцевъ Герасимъ

Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Зайцевъ Степанъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Марина Савельева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Зайцевъ Андрей

Мать ребёнка: Зайцева Марина Савельева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Зайцева) Авдотья

Мать ребёнка: Зайцева Марина Савельева

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