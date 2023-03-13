Зайцевъ Герасимъ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Зайцевъ Степанъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Марина Савельева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Зайцевъ Андрей
Мать ребёнка: Зайцева Марина Савельева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Зайцева) Авдотья
Мать ребёнка: Зайцева Марина Савельева