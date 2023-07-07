Киряшкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Киряшкин Артемий Яковлевич
Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Киряшкин Яковлевич
Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Киряшкина) Яковлева
Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киряшкин Яковлевич
Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович
Смерть
Неизвестно