Киряшкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиряшкина ?

Киряшкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киряшкин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Киряшкин Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Киряшкин Яковлевич

Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Киряшкина) Яковлева

Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Киряшкин Яковлевич

Отец ребёнка: Киряшкин Яков Данилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.