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Глоба Григорий Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1916

Дата смерти

10.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Глоба Григорий Петрович

Мать: Глоба Евфросиния Герасимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
10.12.1920
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Причина смерти: Болезнь-тиф
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