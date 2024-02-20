(Губарев) Феодосия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губарев) Феодосия Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

16.02.1880

Дата смерти

27.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1880

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.05.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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