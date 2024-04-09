(Бахова) Екатерина Федосеева
Место рождениясело Минусинское
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1822
Дочь: (Ермолаева) Мария Васильева
Отец ребёнка: Ермолаев Василей Иванов
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно