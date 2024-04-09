(Бахова) Екатерина Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бахова) Екатерина Федосеева

Место рождения

село Минусинское

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Василей Иванов

Рождение ребёнка
01.04.1822

Дочь: (Ермолаева) Мария Васильева

Отец ребёнка: Ермолаев Василей Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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