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Челбарах Василий Полихронович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Челбарах Полихрон Ставрулович

Мать: Челбарах Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1899

Сын: Челбарах Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Челбарах Анастасия Васильевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1900

Сын: Челбарах Павел Васильевич

Мать ребёнка: Челбарах Анастасия Васильевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Челбарах Анастасия Васильевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1905

Сын: Челбарах Илья Васильевич

Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кириакия Васильевна

Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915

Сын: Челбарах Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918

Сын: Челбарах Иван Васильевич

Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челбарах Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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