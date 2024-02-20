Челбарах Василий Полихронович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1874
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1899
Сын: Челбарах Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Челбарах Анастасия Васильевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1900
Сын: Челбарах Павел Васильевич
Мать ребёнка: Челбарах Анастасия Васильевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Челбарах Анастасия Васильевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кириакия Васильевна
Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Челбарах Мелания / Эмилия / Ивановна / Иогановна /
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно