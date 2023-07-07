Канашев Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1940
Дата смерти20.07.1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1940
Отец: Канашев Матвей Петрович
Мать: Канашева Марья Орефьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Канашева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Канашева Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канашева Софья
Смерть
20.07.1988