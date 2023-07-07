Канашев Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашев Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1940

Дата смерти

20.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1940

Отец: Канашев Матвей Петрович

Мать: Канашева Марья Орефьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Канашева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Канашева Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канашева Софья

Смерть
20.07.1988
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