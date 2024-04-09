Потылицын ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Потылицын ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потылицына Дарья Илимова

Рождение ребёнка
1726

Сын: Потылицын Алексей

Мать ребёнка: Потылицына Дарья Илимова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Потылицын Прокопей

Мать ребёнка: Потылицына Дарья Илимова

Смерть
Неизвестно

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