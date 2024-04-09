Потылицын ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Потылицын ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потылицына Дарья Илимова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Потылицын Алексей
Мать ребёнка: Потылицына Дарья Илимова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Потылицын Прокопей
Мать ребёнка: Потылицына Дарья Илимова
Смерть
Неизвестно