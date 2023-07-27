Собанина (Орлова) Елисавета Витальева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Орлова) Елисавета Витальева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

20.05.1850

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Орлов Виталий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1844

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Собанин Иван Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1845

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Собанин Иван Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1848

Сын: Собанин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Собанин Иван Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1850

Сын: Собанин Николай Иванов

Отец ребёнка: Собанин Иван Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собанин Иван Петров

Смерть
20.05.1850
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от трудных родов
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