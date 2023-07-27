Собанина (Орлова) Елисавета Витальева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти20.05.1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Орлов Виталий
Рождение ребёнка
10.07.1844
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Собанин Иван Петров
Рождение ребёнка
22.08.1845
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Собанин Иван Петров
Рождение ребёнка
31.03.1848
Сын: Собанин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Собанин Иван Петров
Рождение ребёнка
06.05.1850
Отец ребёнка: Собанин Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Собанин Иван Петров
Смерть
20.05.1850
Причина смерти: от трудных родов