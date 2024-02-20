Попович (Шаповалова) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Шаповалова) Марина Федоровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

До 1904

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шаповалов Федор Максимович

Мать: Шаповалова Мария Никитина

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
18.10.1878

Муж: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.03.1884

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Попович Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.02.1890

Дочь: Попович Евгения Никитина

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Попович Иван Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.02.1897

Сын: Попович Василий Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897

Сын: Попович Кузьма Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897

Сын: Попович Демьян Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.06.1899

Сын: Попович Павел Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
До 1904
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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