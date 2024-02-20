Попович (Шаповалова) Марина Федоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1857
Дата смертиДо 1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
18.10.1878
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.03.1884
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.10.1886
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.02.1890
Дочь: Попович Евгения Никитина
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.05.1893
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.02.1897
Сын: Попович Василий Никитович
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
29.06.1899
Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
До 1904
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое