Чекулаева (Дроботова) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекулаева (Дроботова) Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Никольская волость, Ставропольский уезд
Бракосочетание
14.02.1898

Муж: Чекулаев Николай Спиридонович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1898

Сын: Чекулаев Игнат Николаевич

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1899

Дочь: (Чекулаева) Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: (Чекулаева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1905

Дочь: (Чекулаева) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Чекулаев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1915

Сын: Чекулаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1916

Дочь: (Чекулаева) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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