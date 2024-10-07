Чекулаева (Дроботова) Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Никольская волость, Ставропольский уезд
Бракосочетание
14.02.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1898
Сын: Чекулаев Игнат Николаевич
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
24.11.1899
Дочь: (Чекулаева) Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: (Чекулаева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
04.12.1905
Дочь: (Чекулаева) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
19.10.1910
Сын: Чекулаев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
06.12.1915
Сын: Чекулаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
25.04.1916
Дочь: (Чекулаева) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Чекулаев Николай Спиридонович
Смерть
Неизвестно