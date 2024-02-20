(Кассай (Ханча)) Анастасия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Неизвестно Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Неизвестно Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Неизвестно Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич