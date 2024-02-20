(Кассай (Ханча)) Анастасия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кассай (Ханча)) Анастасия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Муж: Кассай Георгий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кассай Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Неизвестно Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Неизвестно Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Неизвестно Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Кассай Георгий Афанасьевич

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