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Тохтамыш Константин Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

30.07.1876

Дата смерти

26.07.1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1876

Отец: Тохтамыш Николай Христофорович

Мать: Тохтамыш Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
26.07.1877
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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