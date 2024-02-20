Ткаченко Харитина Архиповна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
30.10.1883
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно