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Ткаченко Харитина Архиповна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
30.10.1883

Муж: Ткаченко Сергей Кириллович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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