Черкас Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Черкас Илья Акритович
Рождение ребёнка
04.08.1864
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Черкас Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1864г.,лист-35,зап.-21
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкас Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно