Черкас Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкас Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Черкас Илья Акритович

Мать: Черкас Александра Юрьевна

Рождение ребёнка
04.08.1864

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Черкас Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1864г.,лист-35,зап.-21
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкас Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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