Андрусов / Андросов / Максим Саввич
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1788
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1788
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андросов / Андрусов / Яков С 1831Г-Рекрут Максимович
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
До 1804
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрусов / Андросов / Василий Максимович
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евфимия Максимовна
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрусов / Андросов / Антон Максимович
Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
1832
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки