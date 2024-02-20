Андрусов / Андросов / Максим Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов / Андросов / Максим Саввич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1788

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Андросов / Андрусов / Савва Васильевич

Мать: Аедрусова Евфимия

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1804

Сын: Андросов / Андрусов / Яков С 1831Г-Рекрут Максимович

Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
До 1804

Жена: Андросова Евфросиния Антиповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андрусов / Андросов / Василий Максимович

Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евфимия Максимовна

Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андрусов / Андросов / Антон Максимович

Мать ребёнка: Андросова Евфросиния Антиповна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
1832
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
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