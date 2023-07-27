Андриевский Владимир Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриевский Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1927

Дата смерти

23.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1927

Отец: Андриевский Афанасий

Мать: ?

Смерть
23.07.1991
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