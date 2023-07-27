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Андриевский Владимир Афанасьевич
Андриевский Владимир Афанасьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1927
Дата смерти
23.07.1991
Пол
Мужской
Отец
Андриевский Афанасий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1927
Отец:
Андриевский Афанасий
Мать:
?
Смерть
23.07.1991
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