Ягодина (Прокопьева) Виктория Сергеевна 22.08.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ягодина (Прокопьева) Виктория Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
10.09.2018

Дочь: Ягодина Александра Антоновна

Отец ребёнка: Ягодин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.2021

Сын: Ягодин Владислав Антонович

Отец ребёнка: Ягодин Антон Николаевич

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