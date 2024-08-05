Ягодина (Прокопьева) Виктория Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.2018
Дочь: Ягодина Александра Антоновна
Отец ребёнка: Ягодин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.2021
Сын: Ягодин Владислав Антонович
Отец ребёнка: Ягодин Антон Николаевич