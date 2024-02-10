Ковязина (Ладыгина) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Ладыгина) Анастасия Никифоровна

Место рождения

Комушинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Комушинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.10.1903

Муж: Ковязин Степан Степанович

https://drive.google.com/file/d/1VZNnKAsguiEJM6i_mSZvofZNTuVkLxAM/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
27.07.1904

Сын: Ковязин Василий Степанович

Отец ребёнка: Ковязин Степан Степанович

https://drive.google.com/file/d/17Z36HWmnXvDT6WzMri34fQWmVZWmszqz/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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