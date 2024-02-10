Ковязина (Ладыгина) Анастасия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1903
https://drive.google.com/file/d/1VZNnKAsguiEJM6i_mSZvofZNTuVkLxAM/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
27.07.1904
Сын: Ковязин Василий Степанович
Отец ребёнка: Ковязин Степан Степанович
https://drive.google.com/file/d/17Z36HWmnXvDT6WzMri34fQWmVZWmszqz/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно