Трантин Станислав Николаевич 20.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трантин Станислав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

31.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Трантин Николай Феофанович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
02.11.1953

Жена: Трантина (Батракова) Александра Ивановна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина (Батракова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина (Батракова) Александра Ивановна

Смерть
31.05.1987

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