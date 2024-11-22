Трантин Станислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти31.05.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
Отец: Трантин Николай Феофанович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
02.11.1953
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
07.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трантина (Батракова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трантина (Батракова) Александра Ивановна
Смерть
31.05.1987